Трамп почти перестал принимать лекарства от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заяви, что почти прекратил принимать лекарства от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox Business.

Глава Белого дома выразил уверенность, что от него уже нельзя заразиться COVID-19.

"Думаю, я почти ничего (препараты. — "Газета.Ru") не принимал. Я думаю, что уже закончил практически все", — сказал Трамп.

Он также отметил, что обладает исключительным здоровьем. По словам американского лидера, оно помогло ему справиться с коронавирусной инфекцией.

"Я вернулся, потому что я идеальный физически экземпляр и я невероятно молод", — заявил Трамп.

Он заверил, что находится в добром здравии, потеряв во время болезни лишь "пару фунтов" веса. При этом он не имеет проблем с сердцем, не болеет диабетом, добавил Трамп.