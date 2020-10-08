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Трамп сообщил, что почти перестал принимать лекарства от коронавируса 

Газета.Ru 2 часа назад
Трамп почти перестал принимать лекарства от COVID-19
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заяви, что почти прекратил принимать лекарства от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox Business.
Глава Белого дома выразил уверенность, что от него уже нельзя заразиться COVID-19.

"Думаю, я почти ничего (препараты. — "Газета.Ru") не принимал. Я думаю, что уже закончил практически все", — сказал Трамп.

Он также отметил, что обладает исключительным здоровьем. По словам американского лидера, оно помогло ему справиться с коронавирусной инфекцией.

"Я вернулся, потому что я идеальный физически экземпляр и я невероятно молод", — заявил Трамп.

Он заверил, что находится в добром здравии, потеряв во время болезни лишь "пару фунтов" веса. При этом он не имеет проблем с сердцем, не болеет диабетом, добавил Трамп.
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В мире , Дональд Трамп , Газета.Ru , США
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