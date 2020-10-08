По Степанакерту открыли мощный обстрел

СМИ сообщили об обстреле окрестностей Степанакерта - столицы непризнанной республики Нагорный Карабах.

Корреспондент телеграм-канала Mash передает, что в эти минуты на окраинах города видны столбы дыма, было слышно около десяти взрывов.

Об обстрелах Степанакерта азербайджанской стороной сообщается ежедневно. Так, накануне журналисты сообщали, что уже несколько дней обстрелам подвергается район степанакертской электросети – подстанции, без которой город может лишиться электричества.

Ранее Минобороны Армении опровергло сообщения СМИ о договоренности сторон конфликта о прекращении огня с 18.00 8 октября.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.