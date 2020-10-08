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Индия ищет защиту от Китая в российских танках 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Индия ищет защиту от Китая в российских танках
Фото: РИА Новости
В разгар обострившегося конфликта с Китаем Индия намерена вооружиться российской военной техникой, сообщает «Свободная пресса». Речь идет об отечественных истребителях и танках, еще не вышедших в серийное производство.
Поводом для обновления вооружения для индусов стали участившиеся конфликты на границе с Китаем. Журналисты отмечают, что весной несколько солдат индийской армии были убиты едва ли не «палками и камнями». Из-за напряженной ситуации и китайская, и индийская армии начали стягивать в зону противостояния дополнительные силы: в первую очередь авиацию.
Несмотря на то, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о полной укомплектованности армии военной техникой, индийская делегация в экстренном порядке вылетела в Москву.
Как оказалось позже, представители Дели обсудили с российскими коллегами покупку российского вооружения. В первую очередь речь пошла о покупке 33 истребителей Су-30 и 21 самолета МиГ-29. Также индусы замахнулись на приобретение новых российских легких танков «Спрут-СДМ1». При этом боевая машина еще не прошла госиспытаний и соответственно находится еще на стадии доработки.
В статье говорится, что индийская армия укомплектована российскими танками Т-90. Однако тяжелые боевые машины не подходят для ведения боя в условиях горного ландшафта на индо-китайской границе. Сегодня у китайцев, которые выдвинули на место конфликтов легкие маневренные танки Тип 15, есть преимущество. С помощью отечественных «Спрутов» власти Индии надеются восстановить баланс сил. Однако сделать это, по словам автора статьи, им удастся не раньше 2022 года, когда будет налажено серийное производство новых танков.
Комментарии 1
В мире , Нарендра Моди , Индия , Китай
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