МВД России объяснило объявление Тихановской в розыск 

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно об объявлении Светланы Тихановской в федеральный розыск в России по одной из статей УК. При этом сама бывшая кандидат в президенты Белоруссии подчеркнула, что понятия не имела о том, что находится в розыске.

В МВД России подчеркнули, что уголовных дел в отношении Тихановской российскими правоохранительными органами не возбуждалось. А ее присутствие в базе розыска связано с тем, что она формируется на основании ряда соглашений в рамках СНГ.

«Межгосударственный информационный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ», — пояснили в ведомстве.