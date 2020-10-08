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МВД России объяснило объявление Тихановской в розыск 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
МВД России объяснило объявление Тихановской в розыск
Фото: ТАСС
В МВД России объяснили, каким образом бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оказалась в базе лиц, объявленных в розыск.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно об объявлении Светланы Тихановской в федеральный розыск в России по одной из статей УК. При этом сама бывшая кандидат в президенты Белоруссии подчеркнула, что понятия не имела о том, что находится в розыске.
В МВД России подчеркнули, что уголовных дел в отношении Тихановской российскими правоохранительными органами не возбуждалось. А ее присутствие в базе розыска связано с тем, что она формируется на основании ряда соглашений в рамках СНГ.

«Межгосударственный информационный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ», — пояснили в ведомстве.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, а Тихановская заняла второе место. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, сопровождавшиеся в первые дни столкновениями с силовиками и массовыми арестами.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
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