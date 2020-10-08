Обзор иноСМИ: прибалты отказались говорить с Россией 

Обманутые украинские нелегалы наводнили Финляндию

Финский портал Yle рассказал о сотнях украинцев, нелегально работавших на финских стройках. Некоторым из них приходилось просить денег на еду, чтобы выжить.

Работу в Финляндии украинцам разрекламировал родственник переехавшего в страну украинского бизнесмена: он утверждал, что за пару месяцев они смогут заработать столько, сколько на Украине за два года, и все будет легально. Бизнесмен взял с украинцев по 700 долларов «комиссии» за устройство на работу, также они сами оплачивали аренду жилья. Из-за проблем бизнесмена с налогами украинцы сидели без работы неделями и просили у него денег на еду. Значительную часть зарплаты им так и не выплатили.

Сколько стоит лечение Трампа

Газета The New York Times подсчитала затраты, связанные с лечением президента США Дональда Трампа от коронавируса. Трамп провел в больнице три дня, прилетел и улетел оттуда на вертолете, сдал несколько анализов, ему давали кислород и проводили экспериментальное лечение антителами.

По данным NYT, для того, кто не является президентом, такое лечение обойдется более чем в сто тысяч долларов. Однако Трампу не пришлось беспокоиться о расходах на медицину — их покрывает федеральный бюджет.

Расцвет дедовщины в украинской армии

Под Киевом в одной из воинских частей Нацгвардии Украины скончался солдат, получивший удар кулаком в грудь от сослуживца-«деда». Автор «Корреспондента» Оксана Клименко заявила , что в гибели солдата виноват не только этот «дед», но и все военное командование страны.

Клименко заявила, что военное руководство украинской армии не проводит воспитательные работы и наплевательски относятся к своим обязанностям. По ее мнению, высокопоставленные военные «отдали бразды правления старослужащим». «Все реформы в нашей армии проводятся лишь на бумаге», — заключила журналистка.

Прибалтика отказалась от диалога с Москвой

Журналист TVP Info Петар Петрович заявил , что некоторые страны Западной Европы «продолжают игнорировать агрессивную позицию Кремля». Он привел мнение Польского института международных исследований, пришедшего к выводу что Эммануэль Макрон на фоне событий в Белоруссии еще раз показал, что Франция более склонна к «конструктивному диалогу» с Москвой, чем Прибалтика.

Петрович заявил, что для соседей России угроза «носит экзистенциальный характер». Это можно увидеть на примере не только Украины, но и стран Балтии, которые готовятся защищаться «от целого ряда провокаций и угроз Кремля». По мнению автора, Прибалтика, в отличие от Западной Европы, понимает важность сплоченности НАТО и трансатлантических отношений.

«Они понимают угрозу, исходящую от России. Они также понимают, что «конструктивный диалог» не является ключом к обеспечению безопасности граждан», — заключил журналист

Ураган в Мексике лишил крова тысячи людей

Мощный ураган «Дельта» обрушился на мексиканскую часть полуострова Юкатан и прошелся по побережью недалеко от курортного города Канкун, вызвав шторм. Как сообщает Fox News, стихия отправила тысячи туристов и местных жителей в укрытия.

По данным канала, Канкун охвачен ветрами, дующими с порывами до 169 километров в час. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время «Дельта» направить на побережье «огромные разрушительные волны».