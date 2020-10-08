Белорусы могут остаться без шенгена 

Польша и Литва приостановят выдачу шенгенских виз гражданам Белоруссии. Об этом сообщает телеграм-канал «Некста».
Некоторое время назад белорусское Министерство иностранных дел потребовало от Польши и Литвы сократить число своих дипломатических работников в Белоруссии. Сегодня 32 польских дипломата из 50 покинули страну, завтра покинут еще 16, а число работников посольства Литвы с нынешних 25 человек сократится до 14.
Также сегодня представительства и визовые центры Польши и Литвы в разных городах Белоруссии прекратили прием документов на получение шенгенских виз. Литовские дипломаты затруднились уточнить, возобновится ли их прием в будущем.
«Безумный лукашенковский МИД похоронил свою же концепцию многовекторности и последовательно разрушает экономическую и транзитную привлекательность Белоруссии как моста между Западом и Востоком, о котором они талдычили все последние годы. Массовые очереди на границах и будущие визовые проблемы для дальнобойщиков и бизнесменов только усугубят положение дел. Режим продолжает стрелять себе в ноги — обойму за обоймой», — сообщает «Некста».