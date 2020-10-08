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Белорусы могут остаться без шенгена 

Артём Кульша 18 минут назад
Белорусы могут остаться без шенгена
Фото: РИА Новости
Польша и Литва приостановят выдачу шенгенских виз гражданам Белоруссии. Об этом сообщает телеграм-канал «Некста».
Некоторое время назад белорусское Министерство иностранных дел потребовало от Польши и Литвы сократить число своих дипломатических работников в Белоруссии. Сегодня 32 польских дипломата из 50 покинули страну, завтра покинут еще 16, а число работников посольства Литвы с нынешних 25 человек сократится до 14.
Также сегодня представительства и визовые центры Польши и Литвы в разных городах Белоруссии прекратили прием документов на получение шенгенских виз. Литовские дипломаты затруднились уточнить, возобновится ли их прием в будущем.

«Безумный лукашенковский МИД похоронил свою же концепцию многовекторности и последовательно разрушает экономическую и транзитную привлекательность Белоруссии как моста между Западом и Востоком, о котором они талдычили все последние годы. Массовые очереди на границах и будущие визовые проблемы для дальнобойщиков и бизнесменов только усугубят положение дел. Режим продолжает стрелять себе в ноги — обойму за обоймой», — сообщает «Некста».

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В мире , МИД
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