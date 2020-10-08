Белорусы могут остаться без шенгена 

«Безумный лукашенковский МИД похоронил свою же концепцию многовекторности и последовательно разрушает экономическую и транзитную привлекательность Белоруссии как моста между Западом и Востоком, о котором они талдычили все последние годы. Массовые очереди на границах и будущие визовые проблемы для дальнобойщиков и бизнесменов только усугубят положение дел. Режим продолжает стрелять себе в ноги — обойму за обоймой», — сообщает «Некста».