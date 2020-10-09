Вторая волна пандемии накрывает Европу и США

России за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 11493 человек. Наибольший прирост – в Москве . Здесь за месяц заболеваемость увеличилась в пять раз, однако власти не спешат с жесткими ограничениями. Согласно указу Собянина , с 5 октября столичные работодатели обязаны перевести не менее 30% работников и людей старше 65 лет на удаленку. С 5 по 18 октября объявлены двухнедельные каникулы в школах и заблокированы социальные карты людей старше 65 лет и школьников.

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Несмотря на увеличивающийся суточный прирост заболевших, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» заявила, что второй волны в России нет.

«Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому, пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», — сказала Попова.

Сергей Собянин также опроверг сообщения о второй волне пандемии в России. Мэр подчеркнул, что второй волной называют заболевание тех, кто уже переболел коронавирусом.

Пока российские власти отрицают наличие «волн» в динамике заболеваемости, по всему миру вновь увеличивается количество инфицированных. Новый скачок заболеваемости в Европе оказывается сильнее предыдущего. Во многих странах показатели заболеваемости в полтора-два раза выше, чем было весной.

Взрывной рост в Европе

Рекордный суточный прирост заболеваемости зафиксирован во Франции – 5 октября было выявлено более 34 тысяч заболевших. С начала месяца в стране введен запрет на массовые мероприятия – в их число входят вечеринки, фестивали и свадебные церемонии. Как сообщает Интерфакс, чтобы избежать скопления людей, с 22:00 до 6:00 не работают бары, запрещена продажа алкоголя на вынос и его распитие в общественных местах. Рестораны могут работать в обычном режиме, но при соблюдении всех санитарных норм. В отдельных регионах ограничения ужесточены. Так, в Марселе закрыты все бары и рестораны, а в Лионе – фитнес-клубы. Сейчас в реанимации столичного региона Иль-де-Франс занято 40% мест, однако власти прогнозируют увеличения показателя до 50%.

В Испании на пике весной было зарегистрировано менее 10 тысяч заболевших. На этой неделе показатель заболеваемости оказался втрое выше. Мадрид и его предместья были частично изолированы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Это был полный локдаун: жителям столицы нельзя было покидать пределы районов проживания без специальных пропусков, запрещено собираться в группах более 6 человек. Сегодня стало известно, что высший суд Мадрида отменил решение об ограничениях на передвижения, потому что это нарушает права граждан.

Плачевный сценарий развивается и в Великобритании. Максимум за всю пандемию в стране был зарегистрирован 4 октября – тогда было обнаружено более 23 тысяч случаев коронавируса. Главный врач Англии Крис Уитти выступил с обращением к нации. Он заявил, что число заболевших удваивается каждые семь дней. Если такой рост будет продолжаться, то число инфицированных к середине октября достигнет 50 тысяч, а количество смертей увеличится 200 человек в день, - сообщил он.

Сдерживание роста

Сдерживать темпы распространения пандемии удается в Италии. Несмотря на рост числа заражений, количество инфицированных еще не приблизилось к весеннему пику. Ежедневно в стране регистрируют не более 4000 заражений. Многие объясняют это общественной поддержкой ограничительных мер. Италия стала первой европейской страной, которая столкнулась с взрывным ростом заражений и высокой смертностью. Поэтому, согласно опросам, около 80% итальянцев поддерживают использование масок и социальное дистанцирование – люди надолго запомнили весеннюю трагедию. Но власти все равно не ослабляют меры. Так, в регионе Лацио ношение масок обязательно даже на улице. За несоблюдение таких требований – штраф 400 евро. Кроме того, 6 октября правительство Италии приняло решение продлить режим ЧС до января 2021 года из-за эпидемиологической ситуации. Он был введен в конце января после обнаружения первых случаев COVID-19 на территории Италии.

Медленный рост заболеваемости наблюдается и в Германии. Это происходит потому, что государство создало систему жесткого контроля за соблюдением антикоронавирусных мер. Корреспондент Deutsche Welle в своем репортаже пишет о том, как штрафуют нарушителей даже на железнодорожных платформах на улице. Такие рейды проводятся ежедневно. Именно благодаря ним жители страны более осознанно подходят к ношению масок.

Президентский коронавирус

После многомесячного появления на публике без маски американский президент Дональд Трамп заразился ковидом в разгар предвыборной гонки. Диагноз подтвердился и у первой леди Мелании Трамп. Источники в американских СМИ были обеспокоены состоянием президента, однако он отвергал любую информацию о плохом самочувствии. Его лечили набором противовирусных антител компании Regeneron – препаратом, который проходит в США клинические испытания. Согласно данным The New York Times, лечение обошлось президенту более чем в 100 тысяч долларов. После заражения Трамп даже принял решение, что предоставит препарат, которым его лечили, бесплатно жителям штатов даже при отсутствии страховки. Это звучит удивительно, особенно после сотен историй американцев, которые умирали от коронавируса из-за того, что у них не хватало денег на лекарства.

За минувшие сутки число подтверждённых случаев в США составило 50 тысяч. Страна возглавляет антирейтинг стран по смертности: количество летальных случаев превысило 200 тысяч. Во всем Трамп винит Китай и обещает, что коммунистическая страна ответит за это. Сегодня стало известно, что коронавирусом заболели 34 сотрудника Белого дома.

Вторая волна в США началась во время протестных движений в поддержку убитого полицейским чернокожего Джорджа Флойда . Тогда максимальный суточный прирост составил больше 77 тысяч человек. Сейчас заболеваемость идет на спад, однако цифры все равно внушительные.