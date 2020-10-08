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Поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 

RT на русском и ещё 23 40 минут назад
Объявлен Нобелевский лауреат по литературе
Фото: Twitter
Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.
Как сообщает Нобелевский комитет, премия ей вручена «за её точный поэтический голос, который своей суровой красотой превращает индивидуальное в универсальное».
Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университете, колледже Годдарда в Вермонте.
Глюк — член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов, имеет ряд американских премий.
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