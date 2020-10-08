Пашинян поручил проверить слухи о подстрекательстве солдат

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что поручил Службе нацбезопасности проверить информацию о людях, уговаривающих солдат оставить некоторые посты на линии соприкосновения в Карабахе.

Пашинян написал в Facebook, что несколько дней назад получил сигнал о том, что какие-то люди на одном из участков линии соприкосновения убеждали воюющих солдат, что "Никол продал земли, что это, на самом деле, договорная война, их бросили в мясорубку, чтобы извести и скрыть договоренность, что нет смысла удерживать позиции".

"По некоторым данным, уговорив и даже приказав, солдат заставили оставить некоторые боевые позиции врагу. По моему поручению СНБ начало расследование, и в Ереване был обнаружен и задержан один из главных фигурантов дела, житель Степанакерта", — отметил премьер.

Он добавил, что в рамках возбужденного уголовного дела ведется расследование, которое установит, какая часть сведений правдивая, а какая — вымышленная.

"В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе политической направленности, но пока многое не ясно. Призываю наших соотечественников, у которых есть подобная информация, обратиться в Службу национальной безопасности", — написал Пашинян.

По его словам, "хуже всего то, что есть информация о том, что такая деятельность ведется и на других участках передовой".

"Каждый должен быть обнаружен и привлечен к ответственности. В наших рядах не должно быть предателей. Тыл наших героических генералов, офицеров, солдат, добровольцев должен быть очищен от этих элементов", — отметил премьер.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.