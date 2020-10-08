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Лукашенко пригрозил Белоруссии судьбой Киргизии 

Артём Кульша 41 минуту назад
Лукашенко пригрозил Белоруссии судьбой Киргизии
Фото: Reuters
Белоруссия повторила бы судьбу Киргизии, если бы закрылась весной из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией. В ходе него он заявил, что на сегодняшний день не намерен изолировать и закрывать страну.

«Не намерен! Если бы мы это сделали, теперь это уже видно на практике, в марте или апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Киргизия. Вот один в один бы это было! У нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты у людей», — считает белорусский президент.

Во время того же мероприятия Лукашенко констатировал начало второй волны пандемии, сообщил, что заболеваемость в стране приблизилась к пиковым весенним уровням, и призвал не жалеть денег для людей, которые борются с инфекционными болезнями, но и не допускать перегибов в этом вопросе.
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Также он назвал бесценным для всего мира путь Белоруссии по борьбе с пандемией — не изолировать граждан, а рекомендовать им быть на свежем воздухе.
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В мире , Александр Лукашенко , Кыргызстан
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