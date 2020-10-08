Названа стоимость лечения Трампа от COVID-19

Общая стоимость лечения Трампа состоит из трехдневного пребывания в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида , два перелета на вертолете, многочисленные тесты на коронавирус, дополнительный кислород, стероидные препараты, а также экспериментальное лечение — Трампу ввели коктейль из антител.

Одна из самых дорогих услуг, которыми воспользовался Трамп, — перелет в больницу на вертолете. Обычно это стоит около $38 тысяч отмечает NYT со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Health Affairs. Стоимость пребывания пациента старше 60 лет в больнице, по оценкам организации FAIR Health, обычно обходится почти в $62 тысячи.

Помимо этого, курс лечения препаратом ремдесивир, который принимал Трамп, стоит от $2 340 до $3 120 — в зависимости от способа оплаты: препарат дешевле в рамках госпрограмм Medicare и Medicaid. Тесты на наличие вируса оплачиваются отдельно.

Все расходы на лечение президента покрывает правительство, уточнила NYT. При этом, отметило издание, десятки тысяч американцев, которым в период пандемии понадобилась медицинская помощь, столкнулись со значительными материальными трудностями — счета за лечение могут достигать $400 тысяч, а это огромные деньги даже для обладателей медстраховки, подчеркнула NYT.