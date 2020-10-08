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Президент Киргизии пропал

Алиса Селезнёва
28 минут назад
Неизвестно местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом «Интерфаксу» заявил заместитель главы Совбеза страны Омурбек Суваналиев.
Как сообщал «Рамблер», 5 октября в Бишкеке вспыхнули многочисленные акции протеста против результатов парламентских выборов. На митинги вышли сторонники партий, не прошедших в народное собрание. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента Киргизии, где располагается администрация президента страны. Утром было захвачено здание мэрии Бишкека и Дом правительства республики, из следственного изолятора освобожден экс-президент республики Алмазбек Атамбаев. Позднее ЦИК признала выборы недействительными.
Суваналиев отметил, что высшие должностные лица страны не появлялись на публике с начала протестов и местонахождение их неизвестно. При этом премьер-министр страны Кубатбек Боронов заверил, что работает удаленно и в отставку не подавал.
«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются», - пояснил он.
В целях безопасности принято решение закрыть границу, заявил замглавы Совета безопасности страны.
По его словам, ситуация в Киргизии остается напряженной, партии пока не пришли к согласию, однако «принимаются все меры, чтобы не допустить столкновений».
В мире,Видео,Кубатбек Боронов,Алмазбек Атамбаев,Администрация Президента РФ,ФСИН,Центризбирком России,Интерфакс,Киргизия,Бишкек,
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