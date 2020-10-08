Президент Киргизии пропал

Как сообщал «Рамблер», 5 октября в Бишкеке
вспыхнули многочисленные акции протеста против результатов парламентских выборов. На митинги вышли сторонники партий, не прошедших в народное собрание. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента Киргизии, где располагается администрация президента
страны. Утром было захвачено здание мэрии Бишкека и Дом правительства республики, из следственного изолятора
освобожден экс-президент республики Алмазбек Атамбаев
. Позднее ЦИК
признала выборы недействительными.