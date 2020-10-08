«Подайте им за стол трупы»: скандал в Грузии

Скандалом закончилось посещение одного из ресторанов в Зугдиди на западе Грузии экс-премьера и бывшего министра МВД Вано Мерабишвили, архитектора саакашвилевского режима, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Об этом сообщила телекомпания «Палитра».

Местные жители, в том числе кандидат в депутаты на выборах в парламент Грузии 31 октября Георгий Габедава, прибыли в ресторан, расположились в нескольких метрах от бывшего премьера и начали требовать от него покинуть заведение, говоря, что «убийце» там не место, что тот вообще не имеет права появляться на обществе.

Мерабишвили является олицетворением репрессий против оппозиции в годы правления экс-президента Михаила Саакашвили (2004-2012). Он отсидел в тюрьме по ряду обвинений более шести лет и вышел на свободу в феврале этого года.

«Людей убивали, похищали, пытали, — сказал Габедава. — И даже ни разу не извинились! Пусть жрет не в ресторане, а на складе. Подайте им за стол трупы».

В ресторан прибыла полиция, однако протестовавшие согласились покинуть заведение только после того, как в присутствии журналистов обматерили бывшего министра. Сам Мерабишвили усмехался, глядя на протестовавших.