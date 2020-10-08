В Европе рассказали об «огромной ноше» российских семей 

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен рассказала, что в российских школах детям задают слишком много домашних заданий. В своем материале для Dagens Nyheter она заявила, что это становится «огромной ношей» для российских семей: дети не справляются сами, поэтому родителям приходится решать задачи и делать поделки вместе с ними.

Лаурен узнала, что фигурки из шишек и другие поделки, которые детям задают осенью, измученные родители часто покупают у бабушек, производящих их целыми наборами.

Из-за загруженности, по мнению автора, у родителей появляется потребность в безграничном контроле. Учительница финской школы в Москве рассказала Лаурен, как одна мать-россиянка потребовала от нее записывать все домашние задания ребенка в отдельную тетрадь. Учительница отказалась, ведь дети должны сами отвечать за свою учебу.

Как писал «Рамблер», ранее Лаурен рассказала, что ее удивила любовь россиян к проветриванию.

Она заметила, что в России окна открывают даже в мороз. Лаурен рассказала о ситуации в московском офисе. В минусовую температуру ее коллеги открыли окно, поэтому все «сидели и тряслись».

«Откуда берется эта русская одержимость проветриванием? Где бы они ни были, какая бы ни была погода, они всегда это делают», — удивилась она.

Журналистка добавила, что отопление при этом продолжает работать, и энергия тратится впустую.