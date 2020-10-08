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ABC: коронавирус обнаружили у 34 сотрудников Белого дома и контактировавших с ними лиц 

ТАСС и ещё 4 24 минуты назад
COVID-19 обнаружен у 34 сотрудников Белого дома
Фото: Reuters
Новый коронавирус выявлен у 34 сотрудников Белого дома и знакомых с ними лиц. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
В документе агентства насчитывается больше зараженных, чем смогла насчитать ранее телекомпания. Она исходила из цифры 24 человека в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 2 октября сообщил в "Твиттере", что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Как сообщил в среду лечащий врач американского лидера Шон Конли, у президента уже в течение суток не наблюдаются симптомы вызываемого коронавирусом заболевания.
За последние дни коронавирус был также обнаружен у старшего советника президента США Стивена Миллера, пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни и четырех ее заместителей, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании хозяина Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны.
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Комментарии
В мире , США , Стивен Миллер , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Администрация США , телеканал АВС
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