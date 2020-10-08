COVID-19 обнаружен у 34 сотрудников Белого дома

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Новый коронавирус выявлен у 34 сотрудников Белого дома и знакомых с ними лиц. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

В документе агентства насчитывается больше зараженных, чем смогла насчитать ранее телекомпания. Она исходила из цифры 24 человека в Белом доме.