Асад отреагировал на угрозы Трампа

Асад заявил, что «убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий», причем «во всех уголках мира». По его словам, в этом «нет ничего нового». Асад считает, что «нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали». В «условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего», сказал президент САР. Он подчеркнул, что США «оккупировали» сирийскую территорию и «поддерживают террористов».

«Это вполне ожидаемо. Даже если у нас нет такой информации, это должно быть очевидно», — заявил Асад.

По его словам, «ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления». Без баланса «такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах, и ничто их не остановит», передает РИА «Новости».