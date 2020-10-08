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Асада не удивили планы Трампа убить его 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 21 минуту назад
Асад отреагировал на угрозы Трампа
Фото: ТАСС
Президент Сирии Башар Асад отреагировал на слова главы американского государства Дональда Трампа, который признался, что собирался отдать приказ об убийстве сирийского лидера.
Асад заявил, что «убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий», причем «во всех уголках мира». По его словам, в этом «нет ничего нового». Асад считает, что «нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали». В «условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего», сказал президент САР. Он подчеркнул, что США «оккупировали» сирийскую территорию и «поддерживают террористов».

«Это вполне ожидаемо. Даже если у нас нет такой информации, это должно быть очевидно», — заявил Асад.

По его словам, «ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления». Без баланса «такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах, и ничто их не остановит», передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп заявил, что рассматривал в 2017 году возможность убийства президента Сирии Башара Асада, однако от этого плана его отговорил тогдашний шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались.
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Комментарии
В мире , Башар Асад , Джеймс Мэттис , Дональд Трамп , Пентагон , РИА Новости , Сирия
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