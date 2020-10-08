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Трамп выступил против виртуальных дебатов с Байденом

РИА Новостииещё 59
1 час назад
Президент США Дональд Трамп выступил против проведения дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в виртуальном формате.
Трамп захотел новых очных дебатов с Байденом
Фото: ReutersReuters
"Я не буду тратить свое время на виртуальные дебаты", - сказал он в четверг по телефону в эфире телеканала Fox Business.
Трамп высказал мнение, что организационная комиссия пытается защитить Байдена.
Ранее телеканал C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов сообщил, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.
Кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.
Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
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