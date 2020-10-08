Трамп захотел новых очных дебатов с Байденом

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"Я не буду тратить свое время на виртуальные дебаты", - сказал он в четверг по телефону в эфире телеканала Fox Business.

Трамп высказал мнение, что организационная комиссия пытается защитить Байдена.

Ранее телеканал C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов сообщил, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.

Кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.