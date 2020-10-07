Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не знает об объявлении ее в розыск в России.

«Вы знаете, надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России. У меня был слишком насыщенный график, пока я такой новости не слышала», — сказала она в интервью агентству «Белсат», опубликованном в Telegram.

Ранее в базе данных розыска МВД РФ появилась информация, согласно которой Светлана Тихановская, которая уехала в Литву, объявлена в розыск в России. Сообщается ,что она разыскивается по статье УК. 20 августа в Белоруссии было возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета сторонников Тихановской. Уголовное дело возбуждено по статье 361 УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Изначально блогер сам планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему отказали, после чего Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Позднее, во время предвыборной кампании, Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции. После выборов Тихановская уехала в Литву.

Литовский парламент принял резолюцию, в которой признал Тихановскую «избранным лидером» белорусского народа. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей.