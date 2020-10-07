Президенту Киргизии готовят импичмент

Группа депутатов парламента Киргизии инициировала импичмент действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом в среду сообщил депутат от партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

«Ряд депутатов инициировали это (импичмент — прим.), это остается на повестке дня, но пока только на уровне инициативы. Часть депутатов подписали», — цитирует ТАСС его слова.

7 октября прошла встреча нового спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева с более 40 депутатами, на которой обсуждалась текущая ситуация в республике. Для того, чтобы состоялся кворум в парламенте, необходимо участие более 60 депутатов. Иманалиев выразил надежду, что кворум состоится в четверг. Парламентарий отметил, что сейчас обсуждается вопрос согласования процедуры голосования за будущих кандидатов в премьер-министры.

Накануне парламент Киргизии на экстренном заседании принял решение назначить новым премьером страны Садыра Жапарова вместо Кутебтека Боронова, который подал в отставку на фоне протестов. О досрочном сложении полномочий также заявили спикер парламента Дастанбек Джумабеков, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека Азиз Суракматов и ряд других чиновников.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых, в законодательный орган прошли проправительственные партии «Биримдик» (24,52 процента голосов) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), а также центристские «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях, после чего сторонники проигравших партий вышли на улицы

Президент республики Сооронбай Жээнбеков затем признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. В итоге 6 октября Центральная избирательная комиссия республики признала итоги выборов недействительными.