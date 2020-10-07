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Азербайджан похвастался успехами в боях в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Азербайджан похвастался успехами в боях в Карабахе
Фото: РИА Новости
Боевые действия в Карабахе идут «по плану» и успешно для азербайджанских ВС, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Все идет по плану, все довольно успешно», — сказал Алиев в интервью телеканалу CNN Turk, передает РИА «Новости».

Он отметил, что позиция России по Карабаху не вызывает вопросов и претензий.

«Что касается российского посредничества, то у нас нет никаких претензий и вопросов. Позиция России очень ответственна. Россия имеет отношения и с Баку, и с Ереваном, играет важную роль в этой тройке сопредседателей», — сказал Алиев.

Он также сообщил, что Париж не предоставил доказательств по привлечению наемников в Нагорный Карабах.

«Прошло вот уже десять дней, но мы не получили доказательств от Франции», — добавил Алиев.

По его словам, посредники по урегулированию карабахского конфликта, кем является в том числе Франция, в своей работе должны быть «ответственными и нейтральными».
Ранее Алиев говорил, что отношения Баку и Москвы находятся на высоком уровне.
В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.
Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом». После этого Алиев потребовал извинений от Франции.
Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Ближний Восток , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , CNN , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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