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Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 21 минуту назад
Пашинян призвал признать независимость Карабаха
Фото: РИА Новости
Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.
Он заявил, что международное сообщество должно «проявить решимость» в этом вопросе. По его словам, признать независимость непризнанной Нагорно-Карабахской Республики необходимо, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» и «предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».
Пашинян подчеркнул, что «Армения и Карабах не могли начать эту войну», так как у них «не было военных задач», требующих решения, передает ТАСС со ссылкой на Euronews.
Он отметил, что «задачи, которые нужно решать, носят политический характер».

«Наша цель одна — защитить армянский народ от нового геноцида. Это самооборона», — сказал Пашинян, добавив, что «проблема Карабаха не может быть решена с помощью насилия».

По его мнению, «никакого решения нельзя достичь путем насилия».
Напомним, Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана.
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Комментарии 7
В мире , Армия , Конфликты , Никол Пашинян , ИТАР-ТАСС , Армения
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