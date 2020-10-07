Армения назвала условие для перемирия в Карабахе 

Для Армении крайне важно, чтобы Анкара прекратила вмешиваться в армяно-азербайджанское противостояние, отметил Пашинян. По его словам, выход Турции из конфликта — главное условие для возможного перемирия. Также из спорного региона следует вывести всех наемников и террористов, которые притесняют местное население, подчеркнул армянский премьер.

Турция по-прежнему отрицает свое участие в конфликте. Накануне, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара окажет любую необходимую поддержку Баку, если Азербайджан будет в этом нуждаться. При этом он что члены Минской группы ОБСЕ, которые призывают к перемирию, до сих пор не разработали стратегию по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.