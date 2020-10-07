Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Армения назвала условие для перемирия в Карабахе 

Павел Тиунов 1 час назад
Армения назвала условие для перемирия в Карабахе
Фото: ТАСС
Перемирие между Баку и Ереваном по ситуации в Нагорном Карабахе, возможно, если Турция исключит свое участие в конфликте, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того из спорного региона, по его словам, необходимо вывести всех наемников и террористов, сообщает ТАСС.
Для Армении крайне важно, чтобы Анкара прекратила вмешиваться в армяно-азербайджанское противостояние, отметил Пашинян. По его словам, выход Турции из конфликта — главное условие для возможного перемирия. Также из спорного региона следует вывести всех наемников и террористов, которые притесняют местное население, подчеркнул армянский премьер.
Турция по-прежнему отрицает свое участие в конфликте. Накануне, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара окажет любую необходимую поддержку Баку, если Азербайджан будет в этом нуждаться. При этом он что члены Минской группы ОБСЕ, которые призывают к перемирию, до сих пор не разработали стратегию по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Комментарии 2
В мире , Никол Пашинян , Мевлют Чавушоглу , ИТАР-ТАСС , Армения , Баку , Ереван , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп провел совещание из больницы
Трамп провел совещание из больницы
Париж объявлен зоной максимальной опасности
Париж объявлен зоной максимальной опасности
Названы лучшие производители смартфонов
Названы лучшие производители смартфонов
Армения заявила об «информационной блокаде» Алиева
Армения заявила об «информационной блокаде» Алиева
Видео
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
00:59
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
Происшествия
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
00:59
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
Происшествия Пожары
Гиперзвуковой «Циркон» поразил цель в Баренцевом море
00:20
Гиперзвуковой «Циркон» поразил цель в Баренцевом море
Армия
Опубликовано видео пожара в санатории Минобороны в Крыму
00:25
Опубликовано видео пожара в санатории Минобороны в Крыму
Происшествия Пожары
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение