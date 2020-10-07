Обзор иноСМИ: французы бросили своих героев в Крыму

Французы не поехали в Крым даже ради своих героев

Крыму нашли останки французских солдат, воевавших в Крымской войне в 1853-1856 годах. Как сообщает Franceinfo, Россия устроила для них пышную церемонию перезахоронения.

На церемонию не приехали представители французских властей, так как они по-прежнему считают присоединение Крыма к России незаконным. Портал отмечает, что в той войне погибло 90 тысяч французов и их останки в Крыму продолжат находить.

Приведет ли Берлин к власти Тихановскую

По версии портала, встречи Тихановской с европейскими лидерами сейчас имеют символическое значение. Издание назвало это «пиаровским успехом», который окрыляет ее соратников. Naviny.by считают, что протестующим стоит готовится к затяжной борьбе: власти разворачивают контрнаступление и планируют «методично зачистить очаги сопротивления».

Почему Путин может ходить без маски

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung рассказало , что подход президента России Владимира Путина к коронавирусу кардинально отличается от подхода заразившегося президента США Дональда Трампа . Хотя Путин нечасто появлялся на публике в маске и не избегал рукопожатий, к беспечности это не имеет никакого отношения.

По версии газеты, Путин идет на огромные издержки, чтобы как можно лучше обезопасить себя: он почти всегда работает в загородной резиденции, а встречи проводит по видеосвязи.

«Кремлевский шеф, возможно, втайне качает головой из-за безрассудства своего американского коллеги», - подчеркнуло издание.

Шведы рассказали о непосильной ноше российских семей

Шведская газета Dagens Nyheter рассказала , что в российских школах детям задают слишком много домашних заданий. Это становится тяжелой ношей для семей: родителям приходится решать задачи и делать поделки вместе с детьми.

Из-за этого, по мнению автора Dagens Nyheter, у родителей появляется потребность во всеобъемлющем контроле. Учительница финской школы в Москве рассказала изданию, как одна мать-россиянка потребовала, чтобы педагог каждый день записывала все домашние задания ее ребенка в отдельную тетрадь. Учительница отказалась, так как дети должны сами отвечать за свою учебу.

Кровавая расправа в Британии: автор песен обезглавил мать мечом

Британский автор песен Филип Тарвер отправится в тюрьму за убийство матери: он обезглавил женщину мечом и положил отрубленную голову в морозилку. Об этом сообщает Metro.