Обзор иноСМИ: французы бросили своих героев в Крыму

Французы не поехали в Крым даже ради своих героев
В Крыму
нашли останки французских солдат, воевавших в Крымской войне в 1853-1856 годах. Как сообщает Franceinfo, Россия
устроила для них пышную церемонию перезахоронения.
На церемонию не приехали представители французских властей, так как они по-прежнему считают присоединение Крыма к России незаконным. Портал отмечает, что в той войне погибло 90 тысяч французов и их останки в Крыму продолжат находить.
Приведет ли Берлин к власти Тихановскую
По версии портала, встречи Тихановской с европейскими лидерами сейчас имеют символическое значение. Издание назвало это «пиаровским успехом», который окрыляет ее соратников. Naviny.by считают, что протестующим стоит готовится к затяжной борьбе: власти разворачивают контрнаступление и планируют «методично зачистить очаги сопротивления».
Почему Путин может ходить без маски
Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung рассказало
, что подход президента России Владимира Путина
к коронавирусу кардинально отличается от подхода заразившегося президента США Дональда Трампа
. Хотя Путин нечасто появлялся на публике в маске и не избегал рукопожатий, к беспечности это не имеет никакого отношения.
По версии газеты, Путин идет на огромные издержки, чтобы как можно лучше обезопасить себя: он почти всегда работает в загородной резиденции, а встречи проводит по видеосвязи.
«Кремлевский шеф, возможно, втайне качает головой из-за безрассудства своего американского коллеги», - подчеркнуло издание.
Шведы рассказали о непосильной ноше российских семей
Шведская газета Dagens Nyheter рассказала
, что в российских школах детям задают слишком много домашних заданий. Это становится тяжелой ношей для семей: родителям приходится решать задачи и делать поделки вместе с детьми.
Из-за этого, по мнению автора Dagens Nyheter, у родителей появляется потребность во всеобъемлющем контроле. Учительница финской школы в Москве рассказала изданию, как одна мать-россиянка потребовала, чтобы педагог каждый день записывала все домашние задания ее ребенка в отдельную тетрадь. Учительница отказалась, так как дети должны сами отвечать за свою учебу.
Кровавая расправа в Британии: автор песен обезглавил мать мечом
Британский автор песен Филип Тарвер отправится в тюрьму за убийство матери: он обезглавил женщину мечом и положил отрубленную голову в морозилку. Об этом сообщает
Metro.
Газета отмечает, что убитая 86-летняя женщина имела инвалидность. Перед тем, как убить мать, 47-летний Тарвер употребил наркотик, выпил пива и водки. Кроме головы в холодильнике, полицейские также обнаружили безымянный палец в чайнике Тарвера.