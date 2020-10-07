Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Европе сочли фейком отравление Навального 

Артём Кульша 39 минут назад
Политик Алексей Навальный распространяет фейки. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявили европейские эксперты.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. Некоторое время назад он заявил в ходе интервью, что в России его популярность растет.

«В России его ждут только долги и нулевая популярность», — прокомментировал политолог Йохан Бекхан, доцент Университета Хельсинки.

Также он усомнился в том, что Навальный действительно находится в Германии. Бекхан допустил, что тот мог быть тайно перемещен в США или Великобританию.
Омский врач уличил во лжи Навального
В свою очередь, депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк назвала отравление Навального фейковым и обвинила политика в использовании проблем со здоровьем, которые могут у него быть, для еще большего сближения с западными спецслужбами.
Комментарии 154
В мире , Видео , Алексей Навальный
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
В Карабахе впервые в мире применили баллистическую ракету LORA
В Карабахе впервые в мире применили баллистическую ракету LORA
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Видео
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
00:59
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
Происшествия
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
00:59
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
Происшествия Пожары
Гиперзвуковой «Циркон» поразил цель в Баренцевом море
00:20
Гиперзвуковой «Циркон» поразил цель в Баренцевом море
Армия
Опубликовано видео пожара в санатории Минобороны в Крыму
00:25
Опубликовано видео пожара в санатории Минобороны в Крыму
Происшествия Пожары
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение