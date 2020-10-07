В Европе сочли фейком отравление Навального 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. Некоторое время назад он заявил в ходе интервью, что в России его популярность растет.

«В России его ждут только долги и нулевая популярность», — прокомментировал политолог Йохан Бекхан, доцент Университета Хельсинки.

Также он усомнился в том, что Навальный действительно находится в Германии. Бекхан допустил, что тот мог быть тайно перемещен в США или Великобританию.

В свою очередь, депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк назвала отравление Навального фейковым и обвинила политика в использовании проблем со здоровьем, которые могут у него быть, для еще большего сближения с западными спецслужбами.