Через несколько лет « НАТО будет чесать стволы о золотые купола Пскова », заявил корреспонденту «Царьграда» военный обозреватель Виктор Баранец . Он отметил, что российским властям необходимо адекватно отвечать на возросшее давление со стороны Североатлантического альянса.

Баранец подчеркнул, что за последние шесть лет количество разведывательных и тренировочных полетов иностранных военных самолетов у российских границ выросло в 8 раз.

Минобороны, Эксперта сильно беспокоит сложившаяся ситуация, поэтому он не раз выражал озабоченность «на уровне Кремля, МИДа Генштаба ».

«НАТО уже, как говорится, скоро будет чесать стволы своих танковых пушек о золотые купола Пскова. Или упрётся стволами в пограничные столбы Белоруссии», - заявил Баранец.

Эксперт отметил, что дипломатические заявления не оказывают никакого влияния на руководство НАТО. Североатлантический альянс, по его словам, продолжает наращивать мощь у российских границ, поэтому Москве, по его мнению, следует дать Западу симметричный ответ на провокации.

«Нам нужны действия», - констатировал Баранец.