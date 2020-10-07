«НАТО скоро будет чесать стволы о золотые купола Пскова»

Через несколько лет «НАТО будет чесать стволы о золотые купола Пскова», заявил корреспонденту «Царьграда» военный обозреватель Виктор Баранец. Он отметил, что российским властям необходимо адекватно отвечать на возросшее давление со стороны Североатлантического альянса.
Баранец подчеркнул, что за последние шесть лет количество разведывательных и тренировочных полетов иностранных военных самолетов у российских границ выросло в 8 раз.
Эксперта сильно беспокоит сложившаяся ситуация, поэтому он не раз выражал озабоченность «на уровне Кремля, МИДа, Минобороны, Генштаба».
«НАТО уже, как говорится, скоро будет чесать стволы своих танковых пушек о золотые купола Пскова. Или упрётся стволами в пограничные столбы Белоруссии», - заявил Баранец.
Эксперт отметил, что дипломатические заявления не оказывают никакого влияния на руководство НАТО. Североатлантический альянс, по его словам, продолжает наращивать мощь у российских границ, поэтому Москве, по его мнению, следует дать Западу симметричный ответ на провокации.
«Нам нужны действия», - констатировал Баранец.
7 октября, как сообщал «Рамблер», российский Су27 был поднят в воздух над Черным морем для сопровождения четырех британских военных самолетов.