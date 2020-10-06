Будущее Киргизии связали с "комиссаром Катани"

Власти Киргизии не смогли обеспечить проведение честных парламентских выборов в стране и сохранить баланс между севером и югом. Такое мнение высказал эксперт по странам Центральной Азии и Кавказа Аркадий Дубнов , рассуждая о причинах беспорядков в Киргизии.

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Дубнов отметил, что на этапе подготовки к выборам имели место массовые случаи подкупа голосов, что вызвало непонимание «сути и смысла выборов» у большей части населения.

«В ситуации, когда они думают, как прожить еще хотя бы несколько дней, на людей сваливаются просто сумасшедшие, по местным меркам, суммы в 40–50 долларов [за голос]», - заявил эксперт изданию Znak.com.

Он отметил, что подкупом занимались партии, в которых состоят «самые отъявленные коррупционеры», например, братья Матраимовы, чья партия «Мекеним Кыргызстан» по результатам голосования заняла второе место.

Дубнов уточнил, что Матраимовы – представители южных кланов Киргизии, и если бы выборы были признаны состоявшимися, в парламенте оказалось бы большинство депутатов с юга, что неприемлемо для страны.

«Здесь нужен баланс между севером и югом. Нынешняя власть не сумела обеспечить такого баланса», - констатировал специалист.

Он подчеркнул, что с подобной ситуацией Киргизия сталкивается десятилетиями. Дубнов также выразил надежду, что президент Сооронбай Жээнбеков удержится в своем кресле, поскольку «любое опрокидывание власти» в Киргизии отбрасывает страну в развитии на много лет назад и приводит к ухудшению обстановки.

По мнению эксперта, разрешение нынешней ситуации во многом зависит от роли силовиков, во главе которых сейчас встал Омурбек Суваналиев.

«Бывший замглавы МВД, сейчас заместитель секретаря Совбеза Кыргызстана. Свое прозвище „комиссар Катани“ он получил за принципиальность. Надеюсь, ему удастся сохранить контроль за ситуацией и обеспечить безопасность, предупредив мародерство и разбой», - отметил Аркадий Дубнов.