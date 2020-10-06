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Иран предупредил Азербайджан и Армению о более жестких мерах в ответ на обстрелы

ТАСС
46 минут назад
Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами во вторник предостерег участников конфликта в Нагорном Карабахе, что Тегеран примет более жесткие меры, чем предупреждения, если выпускаемые в ходе боев снаряды будут и впредь попадать на иранскую территорию. Безопасность границ, заявил он на встрече с журналистами в Мешхеде, - жизненно важный вопрос для иранских ВС.
"Жизни наших граждан и безопасность святой земли Исламского Ирана - жизненно важные вопросы, - цитирует министра агентство Tasnim. - Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы снаряды залетали на нашу территорию из-за халатности. Иран примет более широкие меры, если воюющие в Нагорном Карабахе стороны продолжат совершать подобные ошибки".
В минувшую субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран считает недопустимыми любые атаки своей территории сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.
"Мы заявляем, что любого рода атаки по нашей территории участниками конфликта неприемлемы, и делаем серьезное предупреждение, чтобы все стороны проявляли необходимую осторожность в этом отношении", - сказал он.
В понедельник Tasnim сообщило, что несколько снарядов, выпущенных в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе, упали на территории Ирана. По данным агентства, снаряды упали недалеко от населенного пункта Хода-Афарин, расположенного в приграничном районе на севере Ирана, в результате чего был ранен шестилетний ребенок. Также был нанесен ущерб нескольким домам и сельскохозяйственным угодьям.
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