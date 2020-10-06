"Жизни наших граждан и безопасность святой земли Исламского Ирана - жизненно важные вопросы, - цитирует министра агентство Tasnim. - Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы снаряды залетали на нашу территорию из-за халатности. Иран примет более широкие меры, если воюющие в Нагорном Карабахе стороны продолжат совершать подобные ошибки".
"Мы заявляем, что любого рода атаки по нашей территории участниками конфликта неприемлемы, и делаем серьезное предупреждение, чтобы все стороны проявляли необходимую осторожность в этом отношении", - сказал он.