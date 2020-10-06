В понедельник Tasnim сообщило, что несколько снарядов, выпущенных в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе, упали на территории Ирана. По данным агентства, снаряды упали недалеко от населенного пункта Хода-Афарин, расположенного в приграничном районе на севере Ирана, в результате чего был ранен шестилетний ребенок. Также был нанесен ущерб нескольким домам и сельскохозяйственным угодьям.