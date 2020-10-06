Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном 

«Эта территория была оккупирована другой страной. Поэтому мы хотим, чтобы Армения вернула эти оккупированные земли Азербайджану», — заявил советник.

Он подчеркнул, что военным путем решить эту проблему нельзя, необходимо найти политическое решение. Али Акбар Велаяти отметил, что Иран не поддерживает военные действия любой из сторон конфликта, и сохраняет отношения и с Арменией, и с Ираном.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши соседи не воевали друг с другом», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Позже Армения и Азербайджан объявили о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.