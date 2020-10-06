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Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном 

Мария Иванова 46 минут назад
Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном
Фото: Reuters
Советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти заявил, что Армения должна вернуть Азербайджану Нагорный Карабах, но без военного вмешательства. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта территория была оккупирована другой страной. Поэтому мы хотим, чтобы Армения вернула эти оккупированные земли Азербайджану», — заявил советник.

Он подчеркнул, что военным путем решить эту проблему нельзя, необходимо найти политическое решение. Али Акбар Велаяти отметил, что Иран не поддерживает военные действия любой из сторон конфликта, и сохраняет отношения и с Арменией, и с Ираном.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши соседи не воевали друг с другом», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Позже Армения и Азербайджан объявили о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
Комментарии 1
В мире , Али Хаменеи , Вардан Тоганян , Азербайджан , Армения , Иран
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