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Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
25 минут назад
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора «Укроборонпрома» и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.
Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответствующие указы президента опубликованы на сайте офиса президента.
«Освободить Абромавичуса Айвараса от должности генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром», – говорится в одном из документов.
Вторым указом Зеленский назначил исполняющим обязанности главы госконцерна Игоря Фоменко, который до этого времени занимал должность заместителя гендиректора по производству.
В сентябре Абромавичус написал заявление об отставке, сообщил его заместитель Мустафа Найем. По его словам, вслед за Абромавичусом частично может уволиться и остальной менеджмент концерна.
Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала отправить Абромавичуса в отставку, так как он открыл США доступ к оборонным предприятиям страны. Сам Абромавичус признался, что у него есть несколько советников, которые делегированы президентом США Дональдом Трампом.
Еще в 2019 году Абромавичус выступил с инициативой о ликвидации производственной площадки концерна «Антонов» в Киеве – на ее месте чиновники хотели начать жилищную застройку. Сообщалось, что Абромавичус работает над проектом по переносу киевской площадки и дальнейшей застройки территории завода.
В мире,Айварас Абромавичус,Мустафа Найем,Владимир Зеленский,Дональд Трамп,Игорь Фоменко,Укроборонпром,
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