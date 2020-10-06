Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома»

Вторым указом Зеленский назначил исполняющим обязанности главы госконцерна Игоря Фоменко, который до этого времени занимал должность заместителя гендиректора по производству.

Еще в 2019 году Абромавичус выступил с инициативой о ликвидации производственной площадки концерна «Антонов» в Киеве – на ее месте чиновники хотели начать жилищную застройку. Сообщалось, что Абромавичус работает над проектом по переносу киевской площадки и дальнейшей застройки территории завода.