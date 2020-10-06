Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома»

Соответствующие указы президента опубликованы на сайте офиса президента.
«Освободить Абромавичуса Айвараса от должности генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром», – говорится в одном из документов.
Вторым указом Зеленский назначил исполняющим обязанности главы госконцерна Игоря Фоменко, который до этого времени занимал должность заместителя гендиректора по производству.
В сентябре Абромавичус написал заявление об отставке, сообщил его заместитель Мустафа Найем. По его словам, вслед за Абромавичусом частично может уволиться и остальной менеджмент концерна.
Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала отправить Абромавичуса в отставку, так как он открыл США доступ к оборонным предприятиям страны. Сам Абромавичус признался, что у него есть несколько советников, которые делегированы президентом США Дональдом Трампом.
Еще в 2019 году Абромавичус выступил с инициативой о ликвидации производственной площадки концерна «Антонов» в Киеве – на ее месте чиновники хотели начать жилищную застройку. Сообщалось, что Абромавичус работает над проектом по переносу киевской площадки и дальнейшей застройки территории завода.