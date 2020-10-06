В Бишкеке «назначили» нового мэра

Киргизии участники акции протеста из-за результатов парламентских выборов назначили нового мэра Бишкека . Об этом сообщили в муниципалитете столицы республики, передает «Интерфакс».

По словам советника градоначальника Азиза Суракматова Гули Алмамбетовой, здание мэрии захватили около 30 представителей оппозиционных партий, никаких требований они пока не предъявляли. В самой мэрии журналисту информагентства вручили релиз, где говорится, что «народным мэром Бишкека» стал Жоошбек Коеналиев. Он будет исполнять обязанности до назначения нового градоначальника.

Протестующие заняли кабинет мэра и собираются провести совещание с сотрудниками. Азиза Суракматова на рабочем месте нет.

Ранее протестующие ворвались в здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции им удалось прорваться на огороженную территорию возле здания. Затем часть участников акции протеста направилась к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и освободила из изолятора экс-президента республики Алмазбека Атамбаева , арестованного в августе 2019 года, а также бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.