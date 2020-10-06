Трамп первым в мире нестандартно лечился от COVID-19

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер заявил, что при лечении президента США Дональда Трампа применялась комбинация трёх препаратов. По его словам, хозяин Белого дома может быть «единственным пациентом на планете», который лечился одновременно «Ремдесивиром», «Дексаметазоном» и коктейлем из антител.

Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Единственный вывод, который можно сделать из этой тройной терапии, состоит в том, что врачи президента считают, что он находится в серьёзной опасности, — отметил Рейнер в интервью телеканалу CNN.

Отмечается, что американский медицинский регулятор FDA ещё не одобрил применение противовирусного препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса. Для Трампа FDA выдал разрешение «для экстренного использования». «Дексаметазон», как правило, не рекомендуется пациентам с коронавирусом, поскольку подавляет иммунную систему.