Протестующие в Киргизии выдвинули требование

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Протестующие в Киргизии сломали ворота здания Государственного комитета набезопасности (ГКНБ) и зашли на территорию, требуют выпустить бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева

Об этом информирует Sputnik Кыргызстан.

«Митингующие зашли в здание ГКНБ и ведут переговоры с начальством. В СИЗО ГКНБ сейчас находится бывший президент Алмазбек Атамбаев», — пишет агентство.

Ранее участники протест прорвались на территорию здания парламента. После этого они направились к зданию СИЗО ГКНБ, где находится Атамбаев.