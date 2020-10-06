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Протестующие в Киргизии требуют выпустить Атамбаева 

RT на русском 14 минут назад
Протестующие в Киргизии выдвинули требование
Фото: РИА Новости
Протестующие в Киргизии сломали ворота здания Государственного комитета набезопасности (ГКНБ) и зашли на территорию, требуют выпустить бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Об этом информирует Sputnik Кыргызстан.

«Митингующие зашли в здание ГКНБ и ведут переговоры с начальством. В СИЗО ГКНБ сейчас находится бывший президент Алмазбек Атамбаев», — пишет агентство.

Ранее участники протест прорвались на территорию здания парламента. После этого они направились к зданию СИЗО ГКНБ, где находится Атамбаев.
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В мире , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , ФСИН , ИА Sputnik
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