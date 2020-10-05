120 пострадавших: Бишкек в огне 

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Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо, сообщает РИА «Новости».

Большая часть площади занята митингующими, слышны взрывы и выстрелы — милиция использует светошумовые гранаты, митингующие — бутылки с зажигательной смесью.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, видно, как толпа противостоит силовикам. Милицейский автозак едет прямо в толпу, в ответ в машину начинают кидать бутылки с зажигательной смесью.

По данным Минздрава страны, в столкновениях уже пострадали более 120 человек с обеих сторон.

Как сообщал «Рамблер», парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. По редварительным данным, большинство голосов получили партии «Биримдик» («Единство») с 24,54% голосов и «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») с 23,9%. Первую партию называют провластной, вторую связывают с кланом Матраимовых, представители которого занимают высокопоставленные посты в Киргизии.