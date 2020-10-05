Конфликт в Нагорном Карабахе – это «не на день, не на неделю, это действительно будет большая война», считает политический обозреватель Александр Гурнов

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Он отметил, что в предыдущие года Армения легко отражала атаки Азербайджана , но сейчас азербайджанская армия и экономика стали более сильными, и противостояние обострилось. По мнению эксперта, конфликт будет затяжным, если в него не вмешаются третьи страны.

При этом Гурнов считает, что Турция вряд ли «готова идти воевать за Карабах». Он также напомнил, что Иран дал понять, что готов встать на сторону Армении. Поэтому сейчас важно, на чьей стороне окажется Россия

По мнению обозревателя, Россия находится в крайне тяжелой ситуации. С одной стороны, исторически она всегда поддерживала Армению. Но в последние годы с приходом к власти Никола Пашиняна отношения двух государств значительно ухудшились из-за откровенно антирусских шагов армянского премьер-министра.

При этом Азербайджан продолжает выполнять свои договоренности с Москвой и «вообще ведет себя достаточно лояльно по отношению к России».

Он подчеркнул, что России придется принять решение в том случае, если азербайджанские войска вторгнутся на территорию Армении, поскольку Москва и Ереван связаны обязательствами по договору ОДКБ.

Гурнов также заметил, что для 147 тысяч жителей Нагорного Карабаха значимость противостояния даже не обсуждается.

«Помните старый анекдот, ещё советский, когда два мужика у пивного ларька стоят ссорятся, не могут выбрать пиво, а какой-то ветеран в орденах говорит: "Ребята, что вы так себя ведёте?" Они отвечают: "Дядя, если бы не вы, мы бы сейчас вообще "Баварское" пили". Это к вопросу стоит или не стоит. Люди в Ленинграде, когда была блокада, почти девятьсот дней они продержались, у них не было вопроса, стоит город того, чтобы здесь умереть, или не стоит. Не возникало у этих людей такого», - заявил эксперт «Царьграду».

Он также выразил точку зрения, что в современном мире и Грузию, и Армению, и Азербайджан используют как средство давления на Россию. Страны успешно продают антироссийскую повестку, поскольку «это последнее, что они могут продать».

«Последнее, что они могут купить, если у них хватит ума, это вернуться к союзничеству с Россией - к близкому тесному, настоящему союзничеству», - заключил политический обозреватель.