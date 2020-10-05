В США выявили 35 тысяч случаев коронавируса за сутки

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Университет Джонса Хопкинса опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в США . За минувшие сутки в стране зафиксировано 35 504 новых случая.

За 24 часа скончались 337 пациентов. Накануне число новых случаев заболевания составило 49 994, а летальных исходов было 687.

За все время с начала пандемии в США выявили 7,4 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались 209 тысяч пациентов.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что ВОЗ не исключила 780 млн инфицированных коронавирусом в мире. Об этом в ходе специальной сессии заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан

Сообщение В США выявили более 35 тысяч случаев коронавируса за сутки появились сначала на Общественная служба новостей.