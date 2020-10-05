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В США выявили более 35 тысяч случаев коронавируса за сутки 

Общественная служба новостей 1 час назад
В США выявили 35 тысяч случаев коронавируса за сутки
Фото: Reuters
Университет Джонса Хопкинса опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в США. За минувшие сутки в стране зафиксировано 35 504 новых случая.
За 24 часа скончались 337 пациентов. Накануне число новых случаев заболевания составило 49 994, а летальных исходов было 687.
За все время с начала пандемии в США выявили 7,4 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались 209 тысяч пациентов.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что ВОЗ не исключила 780 млн инфицированных коронавирусом в мире. Об этом в ходе специальной сессии заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.
Сообщение В США выявили более 35 тысяч случаев коронавируса за сутки появились сначала на Общественная служба новостей.
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В мире , Майкл Райан , ВОЗ , США
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