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Добровольцами в Карабах записались 500 армянок

Газета.Ru
40 минут назад
Больше 500 женщин записались добровольцами в непризнанный Нагорный Карабах, заявила член Международной полицейской ассоциации, подполковник МВД Армении в отставке Марина Арумян. Об этом пишет ТАСС.
Добровольцами в Карабах записались 500 армянок
Фото: ReutersReuters
"Записалось около 500 женщин, всего подавали заявки около 700", - сказала Арумян.
Она уточнила, что отказы получили те, кто не подходили по возрасту (меньше 18 лет или старше 55) или квалификации.
По словам Арумян, женщин, скорее всего, отправят в тыл, потому что "пока нет необходимости в женщинах на передовой". Среди добровольцев есть известные врачи и спортсменки.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
В мире,Армия,Война, Карабах,Министерство обороны,МВД,ИТАР-ТАСС,Армения,
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