Добровольцами в Карабах записались 500 армянок

Больше 500 женщин записались добровольцами в непризнанный Нагорный Карабах, заявила член Международной полицейской ассоциации, подполковник МВД Армении в отставке Марина Арумян. Об этом пишет ТАСС.

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"Записалось около 500 женщин, всего подавали заявки около 700", - сказала Арумян.

Она уточнила, что отказы получили те, кто не подходили по возрасту (меньше 18 лет или старше 55) или квалификации.

По словам Арумян, женщин, скорее всего, отправят в тыл, потому что "пока нет необходимости в женщинах на передовой". Среди добровольцев есть известные врачи и спортсменки.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.