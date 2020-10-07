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Саркисян назвал чушью заявления Баку о курдских боевиках 

РИА Новости и ещё 8 39 минут назад
Саркисян назвал чушью слова Баку о курдских боевиках
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян назвал чушью заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков.
Ранее служба госбезопасности Азербайджана заявила, что якобы перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе. В ведомстве утверждали, что осуществили "радиоперехват переговоров террористов, причастных к РПК (Рабочая партия Курдистана — ред.) и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана".

"Утверждения о том, что в республике есть курдские боевики, принадлежащие какой-то партии, — абсолютна чушь. Пусть кто-то покажет хотя бы одного человека", — сказал президент в ходе встречи с российскими журналистами.

По его словам в Армении проживают как курды, так и езиды.

"Но это граждане Армении", — сказал он.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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В мире , Война в Сирии , Москва , Сирия , Турция
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