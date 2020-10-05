Трамп объявил о выходе из госпиталя

Ранее 5 октября глава администрации Белого дома Марк Мидоуз заявил, что есть большие шансы, что заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп сможет вернуться в Белый дом уже 5 октября.

Ранее сообщалось, что в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. До этого лечащий врач Трампа Шон Конли рассказал, что президенту сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron.