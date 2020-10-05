Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента

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В Бишкеке протестующие попытались взять штурмом здание парламента 

Украина.ру и ещё 12 58 минут назад
Часть протестующих в Бишкеке штурмует ворота Белого дома, где находится парламент Киргизии. Об этом вечером 5 октября сообщил Sputnik Кыргызстан
С утра 5 октября в столице Киргизии проходит акция недовольных итогами выборов в Жогорку Кенеш. Ее участниками стали около трех-четырех тысяч человек.
Силовики сумели вытеснить митингующих с центральной площади столицы Ала-Тоо. Для разгона манифестантов милиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы, протестующие забрасывают правоохранителей камнями.
Майдан в Киргизии: в стране проходят масштабные акции протеста
Депутатов Жогорку Кенеш жители Киргизии выбирали 4 октября. Явка на избирательные участки превысила 56%. По предварительным данным, с 98% участков в парламент проходят четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не смогли набрать 7% голосов избирателей.
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В мире , Видео , ИА Sputnik , Бишкек , Кыргызстан
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