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Протестующие заняли центральную площадь Бишкека 

РИА Новости и ещё 62 1 час назад
Протестующие заняли центральную площадь Бишкека
Фото: © Sputnik
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо, сообщил корреспондент РИА Новости.
Он уточнил, что столкновения с милицией в других частях города практически прекратились.
Утром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики, начали акцию протеста в центре столицы Киргизии. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора.
Сообщалось, что в милицию бросали "коктейли Молотова".
Стрельба и взрывы светошумовых гранат сейчас слышны только в районе Белого дома, где находятся парламент и администрация президента.
Как отмечали в МВД республики, милиция начала разгонять протестующих из-за их агрессивного поведения.
По данным Минздрава, в больницы доставили более 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина госпитализированных — сотрудники силовых органов.
Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.
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В мире , Администрация Президента РФ , МВД , РИА Новости , Бишкек
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