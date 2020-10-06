Протестующие заняли центральную площадь Бишкека 

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Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо, сообщил корреспондент РИА Новости.

Он уточнил, что столкновения с милицией в других частях города практически прекратились.

Утром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики, начали акцию протеста в центре столицы Киргизии . Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора.

Сообщалось, что в милицию бросали "коктейли Молотова".

Стрельба и взрывы светошумовых гранат сейчас слышны только в районе Белого дома, где находятся парламент и администрация президента

Как отмечали в МВД республики, милиция начала разгонять протестующих из-за их агрессивного поведения.

По данным Минздрава, в больницы доставили более 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина госпитализированных — сотрудники силовых органов.

Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).

Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.