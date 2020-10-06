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В Германии началась встреча Меркель и Тихановской 

News.ru и ещё 7 44 минуты назад
В Германии началась встреча Меркель и Тихановской
Фото: News.ru
В Берлине началась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщили в штабе лидера белорусской оппозиции.
Начинающий политик намерена обсудить с более опытной немецкой коллегой политическую ситуацию на родине и общественно-социальные последствия президентских выборов, результаты которых оппозиция Белоруссии и страны Запада не признали.

На повестке будет участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Беларуси, — сказано в сообщении штаба Тихановской.

В республике уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Последняя, будучи вынужденной покинуть родину, выехала в Литву и получила поддержку западных политиков. В конце сентября она встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в прибалтийскую страну. Вскоре было объявлено о подготовки встречи с Меркель.
Как писал NEWS.ru, Тихановская рассчитывает, что её визиты в европейские столицы будут способствовать скорейшему проведению в Белоруссии новых президентских выборов.
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Комментарии 1
В мире , Европа , СНГ , Массовые беспорядки , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Эммануэль Макрон , Германия
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