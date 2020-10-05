27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Сегодня в эфире местного телевидения Алиев заявил, что в конфликте в Нагорном Карабахе на каждом шагу провокация и оскорбление, и задался вопросом, будут ли азербайджанцы мириться с этим.

«Мы показали, кто есть кто! Мы гоним их как собак!» — заявил он следом.

По его словам, азербайджанские солдаты поднимают флаг своей страны на оккупированных землях, захватывают посты врага, водят его танки. Алиев выразил уверенность, что Азербайджан выполняет спасительную миссию.

На прошлой неделе Алиев заявил, что у конфликта в Карабахе есть военное решение. Он напомнил, что политическое решение ситуации не было найдено в течение 28 лет переговоров, и заявил о готовности Азербайджана самостоятельно обеспечить исполнение международных резолюций, если этого не может сделать международное сообщество.