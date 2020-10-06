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Пашинян назвал Карабах армянским 

Газета.Ru и ещё 16 43 минуты назад
Пашинян назвал Карабах армянским
Фото: Фото: REUTERS/Press Office of Armenian Government
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что непризнанный Нагорный Карабах — это Армения. Об этом пишет "Интерфакс".

"Да, Арцах (армянское название Карабаха) — это Армения, страна армян. Более 80% населения там всегда составляли армяне. И сегодня это так. И какие в этом проблемы? А Азербайджан желает, чтобы там не было армян", — сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что Азербайджан напал на Карабах "при помощи террористов".
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , Никол Пашинян , Министерство обороны , Интерфакс , Азербайджан , Армения
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