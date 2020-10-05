«Пророчество сбывается»: страшный прогноз Ванги 

Болгарская предсказательница Ванга, возможно, предугадала пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Царьград».

Несколько десятилетий назад, как сообщал «Рамблер», Ванга заявила, что «мир накроет страшная хворь». В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших ею превысило 35 миллионов человек.

«Неужели старое пророчество начало сбываться?» — задался вопросом «Царьград».

Издание не дало ответа на этот вопрос, но напомнило, что Ванга предсказала войну на Украине, развал Советского Союза, много несчастий тем, кто идет против России, и признание всем миром духовного превосходства России.

«Верить всему, что пишут, конечно, нельзя, а вот делать все, что в наших силах, для укрепления страны и духа народа — можно и нужно», — отмечает «Царьград».

Ранее средства массовой информации сообщали, что Ванга правильно предсказала смерть лидера СССР Иосифа Сталина, гибель подводной лодки «Курск» и теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, а неправильно — начало Третьей мировой войны в 2010 году и вымирание Европы к 2016-у.