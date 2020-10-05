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В США испугались «ядовитого пришельца» из России 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
В США испугались «ядовитого пришельца» из России
Фото: ТАСС
Все больше территорий в России захватывает растение борщевик, которое может вызвать ожоги третьей степени, а также слепоту. Об этом пишет американское издание The New York Times.
Издание назвало это растение «ядовитым пришельцем» и «укропом на стероидах». Подчеркнув, что сок борщевика ядовит и через его заросли невозможно пройти без костюма химзащиты.
В статье отмечается, что изначально борщевик рос на Кавказе. Однако советские агрономы решили, что благодаря своим размерам и быстрому росту растение отлично подойдет для корма скоту. Когда к 1980-м годам выяснилось, что оно отрицательно влияет на вкус коровьего молока, распространение борщевика уже было не остановить, пишет издание.
Благодаря тому, что борщевик способен вытеснять растения средней полосы России и распространять большое количество семян, он захватывает поля, луга и даже густонаселенные окраины Москвы. Площадь произрастания борщевика увеличивается примерно на 10% ежегодно, подчеркивается в статье.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Московской области были введены штрафы за отсутствие борьбы с борщевиком. В свою очередь Совфед предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и выделить непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной травой отдельным составов правонарушения.
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В мире , Совет Федерации , США
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