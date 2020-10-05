В США испугались «ядовитого пришельца» из России 

Все больше территорий в России захватывает растение борщевик, которое может вызвать ожоги третьей степени, а также слепоту. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Издание назвало это растение «ядовитым пришельцем» и «укропом на стероидах». Подчеркнув, что сок борщевика ядовит и через его заросли невозможно пройти без костюма химзащиты.

В статье отмечается, что изначально борщевик рос на Кавказе. Однако советские агрономы решили, что благодаря своим размерам и быстрому росту растение отлично подойдет для корма скоту. Когда к 1980-м годам выяснилось, что оно отрицательно влияет на вкус коровьего молока, распространение борщевика уже было не остановить, пишет издание.

Благодаря тому, что борщевик способен вытеснять растения средней полосы России и распространять большое количество семян, он захватывает поля, луга и даже густонаселенные окраины Москвы. Площадь произрастания борщевика увеличивается примерно на 10% ежегодно, подчеркивается в статье.