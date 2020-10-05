Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, если Армения представит график вывода своих войск из непризнанной республики. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в эфире НСН рассказал, как воспримут слова Алиева в Нагорном Карабахе и Армении.

«Не думаю, что ультимативные требования президента Азербайджана будут каким-то образом восприняты, потому что война вошла в качественно новый этап — неизбирательные бомбардировки населенных пунктов, жилых кварталов Степанакерта, других городов и поселков Нагорного Карабаха. Эти варварские действия не прекращаются уже несколько дней. В этих условиях у Нагорного Карабаха и у Армении нет иного выхода, кроме как отражать навязанную Азербайджаном при поддержке Турции агрессивную войну с привлечением террористического интернационала в виде сирийских боевиков, которые пытаются действовать на южном направлении», — сказал Арешев.

По его словам, армяне будут пытаться перенести боевые действия на территорию Азербайджана.

«Вчера были заявления властей Нагорного Карабаха, что они оставляют за собой право перенести боевые действия на территорию Азербайджана, чтобы нейтрализовать огневые точки противника, которые расположены в том числе в пределах крупных населенных пунктов. Понятно, что обе стороны ведут информационную войну. Но мы видим расширение региона военных действий», — добавил собеседник НСН.

Ранее специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал о техническом и материальном превосходством ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе.