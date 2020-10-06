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Трамп записал видеообращение после выписки из больницы

Вечерняя Москваиещё 66
14 минут назад
Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавирусной инфекции.
Трамп записал видеообращение после выписки из больницы
Фото: cebook.com/WhiteHousecebook.com/WhiteHouse
Вернувшись в Белый дом, который является одновременно и рабочим местом, и резиденцией американского лидера, Трамп записал видеообращение к нации. В записи, опубликованной в Twitter, президент США призвал не дать COVID-19 взять верх и захватить жизни американцев.
По словам Трампа, он осознавал риск инфицирования, однако как лидер «должен был сделать это». Побывав в больнице, сейчас глава государства, по его утверждению, чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.
Трамп также поблагодарил медиков за помощь и заявил, что Соединенные Штаты обладают лучшим медицинским оборудованием и возможностями для борьбы с коронавирусом.
Напомним, 2 октября стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги. Позже Мелания Трамп заявила, что они оба чувствуют себя хорошо.
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