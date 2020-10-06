Трамп записал видеообращение после выписки из больницы

Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавирусной инфекции.

Фото: cebook.com/WhiteHouse cebook.com/WhiteHouse

Вернувшись в Белый дом, который является одновременно и рабочим местом, и резиденцией американского лидера, Трамп записал видеообращение к нации. В записи, опубликованной в Twitter, президент США призвал не дать COVID-19 взять верх и захватить жизни американцев.

По словам Трампа, он осознавал риск инфицирования, однако как лидер «должен был сделать это». Побывав в больнице, сейчас глава государства, по его утверждению, чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

Трамп также поблагодарил медиков за помощь и заявил, что Соединенные Штаты обладают лучшим медицинским оборудованием и возможностями для борьбы с коронавирусом.