Польша объявила о решении ЕС отозвать послов в Белоруссии

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами - членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», – заявил он.
Рау выразил Евросоюзу благодарность за то, что в ЕС поддержали Польшу и Литву, передает ТАСС.
По его словам, «приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны». Как заявил Рау, требуются «каналы общения», а также «возможность действовать в поддержку суверенной и демократичной» Белоруссии.
Рау подчеркнул, что ЕС встретит «однозначным и солидарным ответом» любую попытку «заклеймить какую-либо страну – члена ЕС».
В понедельник Литва отозвала посла в Минске.
Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск.
МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.