Польша объявила о решении ЕС отозвать послов в Белоруссии

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«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами - членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», – заявил он.

Рау выразил Евросоюзу благодарность за то, что в ЕС поддержали Польшу и Литву, передает ТАСС.

По его словам, «приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны». Как заявил Рау, требуются «каналы общения», а также «возможность действовать в поддержку суверенной и демократичной» Белоруссии.

Рау подчеркнул, что ЕС встретит «однозначным и солидарным ответом» любую попытку «заклеймить какую-либо страну – члена ЕС».

В понедельник Литва отозвала посла в Минске.

Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск.