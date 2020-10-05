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В Бишкеке на протестах пострадали 16 человек 

Общественная служба новостей и ещё 37 25 минут назад
В Бишкеке на протестах пострадали 16 человек
Фото: sputniknews.com
В Бишкеке число пострадавших в ходе акций протестов в понедельник, 5 октября, достигло 16 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Киргизии.

“В настоящий момент в больницы города поступили 16 пострадавших, им оказывается помощь”, — заявил представитель пресс-службы.

Агентство отмечает, что в центре города продолжаются столкновения с милицией. Митингующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки. Сотрудники правопорядка разгоняют их с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
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В мире , Другое , Минздрав РФ , РИА Новости , Бишкек , Кыргызстан
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