Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Армия Азербайджана приготовилась нанести удары по «Искандерам» Армении 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 18 28 минут назад
В случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
Под руководством Гасанова состоялось специальное служебное совещание, в ходе которого была проанализирована текущая ситуация в контрнаступательной операции, передает Haqqin.az.
Гасанов поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях.

«Министр обороны заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия», — цитирует Гасанова пресс-служба оборонного ведомства.

Также он приказал армии Азербайджана спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений.
Россия столкнулась с препятствием в защите Армении
Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Армения заявила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе Армения заявила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти
Комментарии 2
В мире , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Закир Гасанов , Министерство обороны , Азербайджан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лоза назвал причину смерти Кальянова
Лоза назвал причину смерти Кальянова
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
«Это же очевидно»: Познер указал Навальному на неувязку
«Это же очевидно»: Познер указал Навальному на неувязку
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Зараженный коронавирусом Трамп вернулся в Белый дом
01:35
Зараженный коронавирусом Трамп вернулся в Белый дом
В мире Политика
Российского военного задержали за передачу гостайны Эстонии
01:24
Российского военного задержали за передачу гостайны Эстонии
Происшествия
Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей
00:37
Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей
Происшествия
Проехавшийся на крыше поезда в Норвегии Том Круз попал на видео
00:51
Проехавшийся на крыше поезда в Норвегии Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение